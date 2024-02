Donald Trump droht Prinz Harry mit Abschiebung

Drogenkonsum in der Vergangenheit

Derzeit soll sich ein US-Gericht mit der Frage, ob die US-Regierung diesen freigeben muss, beschäftigen. Die konservative Denkfabrik „Heritage Foundation“ forderte dies, da Prinz Harry in seinen Memoiren über seinen Drogenkonsum in der Vergangenheit spreche und damit die Frage im Raum stehe, warum ihm im Jahr 2020 die Einreise in die Staaten gestatten worden sei.