Tourenplanung ist in den Bergen extrem wichtig

Das Schwierige an der Bewertung einer Skitour ist es, dass es so viele unterschiedlichen Variablen gibt“, ist sich Uwe Grinzinger sicher. Der 52-Jährige ist den Lesern mit seiner wöchentlichen „Krone“-Reportage „In die Berg“ bekannt. Bedingungen können sich sehr schnell ändern. Unter anderem Schneefall, Wind, Temperaturen verändern die Lage ständig. „Deshalb ist die Tourenplanung so wichtig“, sagt der Salzburger und gibt Tipps für eine optimale Vorbereitung. So sollte eine Skitour erst am Vortag geplant werden. Ist der Wetterbericht in Ordnung, empfiehlt sich die Beurteilung der Schneelage und der Schneebedingungen. Da lohnt sich ein Blick in Tourenforen, soziale Medien und auch Webcams können helfen.