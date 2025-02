Bergfex: „Langsam den Schritt ins Gelände wagen“

Der 64-Jährige war selbst auf zahlreichen Gipfeln dieser Erde. Sein Höhepunkt? „Eine Abfahrt mit Skiern in China von einem 7600 Meter hohen Berg.“ Als Referatsleiter des Anton-Proksch-Hauses der Naturfreunde in Werfenweng gibt er sein Wissen auch gerne weiter. Was sollten etwa Tourenanfänger beachten? Wienerroither empfiehlt ein schrittweises Herantasten. So könnte man mit Pistentouren beginnen, bei der Abfahrt direkt neben der Piste ins Gelände fahren. „Dann kommt man gleich wieder zurück, wenn es noch nicht so gut klappt.“