Elton John: „Habe hoffentlich noch ein paar Jahre“

Popikone Elton John (77) veröffentlicht im April sein neues Album „Who Believes In Angels?“. Darauf gibt es einen Song mit dem Titel „When This Old World Is Done With Me“ (dt.: „Wenn die alte Welt mit mir fertig ist“). Beim Arbeiten daran sei er zusammengebrochen. Der Grund: Dem Sänger wurde seine eigene Sterblichkeit bewusst.