Diese Flops bei KTM kommen jetzt unter die Lupe

Fast 2,4 Milliarden Euro an Forderungen haben die Gläubiger von KTM bis zum 24. Jänner 2025 angemeldet. Davon waren etwa 1,6 Milliarden Euro auch vom Landesgericht in Ried im Innkreis anerkannt worden. Bis zum 25. Februar – dem Tag, an dem über den Sanierungsplan des in die Insolvenz geschlitterten Motorradherstellers abgestimmt wird – werden diese Summen noch steigen, davon sind die Gläubigerschutzverbände überzeugt.