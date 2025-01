Tag der Wahrheit: Wie hoch sind Schulden bei KTM?

Die Zahl der Gläubigerforderungen war von zuletzt 5380 weiter nach oben geklettert, mehr als 20 Investoren zeigen ihr Interesse, sich an der Sanierung zu beteiligen – so viel war schon vor den Prüfungstagsatzungen für die drei KTM-Gesellschaften durchgesickert. Was noch nicht bekannt ist, ist die Höhe des Schuldenbergs des Unternehmens. Hier ist heute Tag der Wahrheit.