Doskozil bei Angelobung: Blau-Schwarz „erbärmlich“

Doskozil spielt damit auf den blau-schwarzen Ministeriumspoker der vergangenen Tage an. FPÖ und ÖVP konnten sich hier bisher nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Frei nach dem Mantra: So wie es die andere Partei will, geht es nicht! Der Oberblaue Herbert Kickl wolle sich ein „Super-Kanzleramt“ basteln, heißt es etwa aus schwarzen Verhandlerkreisen (die FPÖ dementiert vehement).