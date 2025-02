So will Kickl das Kanzleramt umbauen

Kultur wäre idealer Reibebaum für Kickl

Experten interpretieren Kickls Schachzug anders. Die Kulturszene ist ein gewollter Reibebaum für den FPÖ-Chef. Hier könnte er in Trump-Manier „linke Umtriebe abstellen“. Damit könnte er wichtige Signale an die blaue Fanbasis schicken. Schon Kickls Idol Jörg Haider arbeitete sich an der Kulturszene ab – damals an dem streitbaren Burgtheater-Direktor Claus Peymann oder an der Schriftstellerin Elfriede Jelinek.