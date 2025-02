Russen nutzen Esel zum Transport an der Front

Auch alte Ladas müssen aushelfen

Nicht nur Lasttiere sind mittlerweile gefragt: In den letzten Wochen tauchten auch Berichte auf, dass russische Soldaten in den entlegeneren Teilen des Kriegsgebiets zunehmend auf zivile Fahrzeuge, wie etwa alte Ladas aus der Sowjetzeit, zurückgreifen müssen. Diese improvisierten Fahrzeuge erinnern in ihrer Optik an postapokalyptische Fahrzeuge aus „Mad Max“ und verdeutlichen die prekäre Lage der russischen Armee bei der Versorgung ihrer Truppen.