Lust auf Roboter und Raumfahrt in den Ferien

Ab ins Museum! In den oberösterreichischen Semesterferien verwandelt sich das Ars Electronica Center in Linz wieder in ein kreatives Paradies mit spannenden Workshops. Und: Die Aktion „Museum Total“ bietet vom 20. bis 23. Februar die Möglichkeit, mit nur einem Ticket sieben Linzer Museen und die voestalpine Stahlwelt zu erkunden.