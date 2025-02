Schmierinfektion: Vom Haltegriff in die Nase

Hunderte Arten von Viren greifen täglich an

Bei einer Schmierinfektion werden Keime über die Hände auf die Schleimhäute von Mund, Nase und/oder Augen übertragen. Entweder, wenn man in die Hand niest bzw. hustet, gebrauchte, feuchte Taschentücher weiter benutzt usw. und dann jemandem die Hand gibt, ihm ins Gesicht greift. Oder die Erreger werden auf Flächen abgestreift, die kurz darauf jemand angegriffen hat, der sich mit der betroffenen Hand wieder selbst die Nase gerieben oder geputzt hat und immer so weiter.