Entscheidung zum Afterwork-Markt fällt am Dienstag

So kann Event gerettet werden

Etwa 60.000 Euro – so viel sollen die insgesamt fünf (sechs inklusive Fasching) Termine im vergangenen Jahr gekostet haben. Bisher teilten sich die Stadt und 14 Marktgastronomen die Kosten auf. Wie das aber in Zukunft laufen soll, wird bei einem Termin am Dienstag besprochen, denn: Die öffentliche Hand ist pleite, um den Afterwork-Markt zu retten, müssen die Marktwirte wohl tiefer in die Taschen greifen. Das Interesse an der Fortführung des Events sei aber jedenfalls da, wie der „Krone“ erzählt wird.