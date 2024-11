Klagenfurter Pleite droht, Kultur auszuradieren

Ein riesiges Schuldenloch von gut 50 Millionen Euro klafft im Budget der Landeshauptstadt Klagenfurt. Wann es zum dringendst notwendigen Budgetbeschluss für 2025 kommt, steht in den Sternen, weil sich die Stadtpolitik dazu nicht in der Lage sieht. Damit tritt ab 1. Jänner das sogenannte Voranschlagsprovisorium samt Zwölftelregelung in Kraft.