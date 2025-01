Große Demo! „Latte der Versäumnisse ist hoch“

Bis auf den Stadtchef ist die gesamte Stadtpolitik dabei, als endlich einmal die Bürger sagen, wie man eine Stadt vernünftig regieren sollte. „Die Latte an Versäumnissen, die sich in den letzten 20 Jahren angesammelt hat, ist soooo hoch“, kritisierte Initiator Christian Hölbing. „Die Stadtpolitik besteht nur noch aus Einzelpersonen. Wer näher am Futtertrog sitzt, hat das große Los gezogen.“