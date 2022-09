Doppelter Mordalarm, drei Tote: Graz unter Schock

Messerstecherei kostete jungen Mann das Leben

Die zweite Tat hat sich ebenso gegen 18 Uhr in Graz-Eggenberg in der Vinzenzgasse zugetragen. „Ein Streit zwischen zwei Männern ist eskaliert. Ein Mitte-60-Jähriger hat einem Mitte-30-Jährigen dabei eine tödliche Stichverletzung im Halsbereich zugefügt“, sagte Polizeisprecher Michael Martinelli. Der Täter konnte gefasst werden und ist nun in Haft.