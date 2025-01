Macht es doch wie die Altacher!

Rein rechnerisch ist es aber natürlich noch möglich. Und solange eine mathematische Chance besteht, können auch Wunder geschehen. Das können zum Beispiel die Altacher bezeugen, die in der Bundesligasaison 2021/22 schon ganz tief in den Abstiegsabgrund geschaut hatten. 16 Spieltage trugen die Rheindörfler in jener Spielzeit die Rote Laterne, zwei Runden vor Saisonende hatten sie vier Punkte Rückstand auf den rettenden vorletzten Platz in der Qualifikationsgruppe. Mit einem Bein war man schon in Liga zwei.