Admira gegen Altach ab 17 Uhr LIVE

Bei einem vollen Erfolg in der BSFZ-Arena würde der Ländle-Club noch einmal Hoffnung schöpfen. „Wir müssen siegen. Das Ziel ist es, am letzten Spieltag ein Finalspiel gegen die WSG zu haben“, erklärte Trainer Ludovic Magnin. Nervosität sei in seiner Truppe nicht zu spüren, betonte der Schweizer. „Wenn ich das Spiel vom letzten Wochenende ansehe (Anm.: 1:1 daheim gegen Ried), denke ich, dass die Mannschaft von Ried viel nervöser war als unsere. Das ist nicht das Problem.“