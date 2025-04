Surferin nach Unfall an Eisbachwelle gestorben

Der Unfall ereignete sich am späten Mittwochabend vor einer Woche. Wie berichtet, war die junge Frau mit mehreren Personen zum Surfen gegangen. Dabei fiel sie von ihrem Surfbrett, die an ihrem Knöchel befestigte Sicherheitslinie verhakte sich dabei am Grund des Eisbachs. Die 33-Jährige konnte sich nicht mehr selbst befreien.