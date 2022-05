In Altach brachen nach Klassenerhalt alle Dämme

Gewaltige Quali-Gruppe

Altach rettete sich am Ende dank der Punkteteilung nach dem Grunddurchgang sowie einem Aufschwung in den entscheidenden zehn Runden. In der Quali-Gruppe schrieben die Vorarlberger in zehn Partien vier Siege und vier Remis an. Aus sieben Punkten Rückstand auf die Admira nach 22 Runden wurde ein Zähler Vorsprung. Ohne Punkteteilung hätten die Rheindörfler die Saison zwei Zähler hinter dem Absteiger aus der Südstadt beendet - als Letzter.