Sieg Nummer 14! Grabher wirft Nummer eins raus

Zweimal hatte es die Dornbirnerin bislang mit der in Chiasso an Nummer eins gesetzten Französin Leolia Jeanjean zu tun bekommen. Beim bis Donnerstag letzten Aufeinandertreffen im Oktober 2024 beim W75-Turnier in Poritiers (Fra) hatte Grabher in Runde zwei im ersten Satz bei einer 2:1-Führung aufgeben müssen. Das erste Duell zwei Jahre zuvor fand in der Quali für das WTA 250-Turnier in Palermo statt. Da behielt die 29-jährige Französin im Quali-Finale mit 6:4, 3:6, 6:2 die Oberhand und zog in den Hauptbewerb ein – wie auch Grabher, die als Lucky Loserin weiterkam.