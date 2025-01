So retten Feuerwehr und Eismeister Elf-Städte-Tour

Regenmassen der vergangenen Tage überfluten den Weißensee und richten enormen Schaden an der Eisoberfläche an – wenn nicht richtige Maßnahmen gesetzt werden“, weiß Eismeister Norbert Jank nur zu gut und spricht aus Erfahrung: „Diese Situation hatten wir leider schon einmal. Auf dem Eis bildeten sich Wasserpfützen zu regelrechten kleinen Seen, die das Eis hinunterdrückten und in Folge zerstörten.“