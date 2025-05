Vierbergelauf und Co.: Pilgern am Dreinagelfreitag

Der zweite Freitag nach Ostern wird Dreinagelfreitag genannt, nach den drei Nägeln, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. An dem Tag brechen Tausende, teils aus dem Glauben heraus, teils aus sportlichem Antrieb, zu einem 16-stündigen Abenteuer über 52 Kilometer und gut 2000 Höhenmeter und vier Berge auf: Den Auftakt zum Vierbergelauf bildet in der Nacht von Donnerstag, 1. Mai, auf Freitag, 2. Mai, eine Mitternachtsmesse am Magdalensberg. Dann führt die Wallfahrt über den Ulrichsberg und Veitsberg auf den Lorenziberg.