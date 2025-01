Bankenabgabe: FPÖ hat einen Treffer gelandet …

Auch das Kunstforum in Wien gehörte einer Bank. Einst durch Ausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich, fiel es in die Hände des erwähnten Spekulanten. Der wollte es gleich wieder gewinnbringend an die Republik vermieten. Alles ging schief, und das Haus musste wieder verkauft werden. Der Öffentlichkeit, entgegen allen Versprechungen, wird es nicht mehr zugänglich sein.