Mittlerweile dämmert es auch in der Volkspartei

Wird das was mit dieser blau-schwarzen Bundesregierung? – Die Abschlussfrage in der „Runde der Chefredakteure“ bei ORF III Freitagabend. „55 zu 45, dass es was wird“, antwortete ich. Mit der Ergänzung: „Aber an fünf gemeinsame Jahre glaube ich nicht.“ Um noch eine Risikowette anzubieten: „Das Ganze platzt dann nächstes Jahr.“ Das halten auch Kolleginnen und Kollegen für möglich.