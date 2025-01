Kreisverkehr übersehen: Alkolenker überschlug sich

Ein 30-jähriger Wiener lenkte seinen Pkw am Montag gegen 00:20 Uhr von Grieskirchen aus in Richtung Wels. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, des Nebels und seiner Alkoholisierung dürfte er den Kreisverkehr an der Kreuzung der B134 und der B137 übersehen haben. Gleich mehrmals überschlug sich der Lenker mit seinem Auto, bevor er auf dem Fahrzeugdach zum Liegen kam.