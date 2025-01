Kaum neue Asylwerber: 6 von 8 Quartiere sind leer

Nur zwei Unterkünfte der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) sind in Oberösterreich derzeit in Betrieb, aber selbst diese sind nur zur Hälfte belegt. Auch um die in der Vergangenheit äußerst umstrittenen Flüchtlingsunterkünfte in Steyregg und Linz ist es offenbar längst ruhig geworden.