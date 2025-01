Grazer Opernredoute: Roter Teppich ist ausgerollt

Als der 14-Jährige am Freitagabend vom Fußballtraining kam, hätten die beiden sein Handy verlangt. Als er sich weigerte, soll einer der beiden ihm einen heftigen Messerstich in die Schulter versetzt haben, so die Ermittlungsbehörde. Ein Freund des Jugendlichen leistete demnach Erste Hilfe und half bei der Identifizierung der Angreifer. Gegen die Jugendlichen werde wegen Erpressung mit Todesfolge ermittelt.