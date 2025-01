Trump-Regierung löst Programme für Inklusion auf

Vance „will mehr Babys“

„Ich will mehr Babys in den Vereinigten Staaten von Amerika“, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Seit dem Kippen des landesweiten Abtreibungsrechts 2022 entscheiden die einzelnen Bundesstaaten individuell über ihre Gesetze. In vielen republikanisch regierten US-Bundesstaaten sind Schwangerschaftsabbrüche inzwischen nahezu vollständig verboten, teils auch bei Vergewaltigung oder Inzest.