Gefängnisstrafen für Falschmeldungen in Pakistan

Schon länger Kritik an Einschränkung von Internetzugang

Die Atommacht Pakistan steht bereits seit längerem in der Kritik, den Internetzugang einzuschränken. So war auch die umstrittene Parlamentswahl im Februar 2024 von Internetsperren überschattet. Aktivisten werfen der Regierung vor, eine sogenannte Firewall nach chinesischem Vorbild aufzubauen, um Aktivitäten im Internet zu kontrollieren.