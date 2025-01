Seerin solo unterwegs: „Habe nie daran gedacht“

Nun testet Wirtenberger erst einmal ihren Marktwert. Ein Album ist derzeit noch im Entstehen. Aller Voraussicht nach wird es Ende des Jahres veröffentlicht werden. Dementsprechend gelassen geht sie Musikerin ihre zweite Karriere auch an: „Ziele für meine Solokarriere habe ich keine – der Weg ist das Ziel sage ich immer. Man wird sehen, was alles passiert. Ich hoffe natürlich, dass alles so weitergeht, wie es jetzt angefangen hat“, so die Sängerin.