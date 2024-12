Die Seer: Jubel und echte Tränen im Brucknerhaus

Nach dem Stad-Konzert, das am Mittwoch noch einmal in Linz und bis Jahresende in anderen Bundesländern wiederholt wird, gab es eine Autogrammstunde beim Tisch mit dem letzten Album „Stad Ausklang“.

Ab 2025 trennen sich die Wege der Seer, das Fred Jaklitsch, Sabine „Sassy“ Holzinger und Astrid Wirtenberger gehen jeweils eigene (Solo-)Wege.