Knalleffekt: Stefan Pierer hört als KTM-Chef auf

Umsatz sank auf 1,9 Milliarden Euro

Parallel zum Wechsel an der Unternehmensspitze informierte die Pierer Mobility AG am Donnerstagabend auch über die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. So sank der Umsatz 2024 auf 1,9 Milliarden Euro. An die Händler waren 292.497 Motorräder abgesetzt worden – das bedeutete einen Rückgang von 21 Prozent im Vergleich zu 2023. Das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit vor Abschreibungen wird sich auf minus 300 Millionen Euro belaufen – mindestens. Denn: Notwendige Wertberichtigungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens sind hier noch gar nicht berücksichtigt.