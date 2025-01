KTM-Pleite: 55 Tage zwischen Tränen und Triumph

Wie geht’s nun weiter? Die nächsten wichtigen Weichenstellungen passieren im Innviertel: Am Freitag, 24. Jänner, steigen die Prüfungstagsatzungen für die drei KTM-Gesellschaften am Landesgericht in Ried im Innkreis. Der Tag wird Klarheit darüber bringen, wie hoch die aktuellen Forderungen der Gläubiger und damit der Schuldenstand sind. Außerdem wird KTM-AG-Sanierungsverwalter Peter Vogl dem Gericht und den Gläubigern auch darüber berichten, wie das Unternehmen die Sanierung finanzieren will.