René Benko verhaftet ++ Neustart für Nehammer

Das Schicksal von René Benko, dem umstrittenen Gründer der Signa-Gruppe, liegt nun in den Händen des Straflandesgerichts Wien. Der 47-Jährige wurde am Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck-Igls festgenommen. Die Kriminalisten brachten den Signa-Mogul in Polizeigewahrsam, und nach seiner Überstellung in eine Wiener Justizvollzugsanstalt, hat das Gericht nun 48 Stunden Zeit, um über den Antrag der WKStA auf Untersuchungshaft zu entscheiden.