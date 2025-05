Als Kind deportiert: „Lagerführer kam mit Gürtel“

„Das war der Tag, an dem ich zum ersten Mal gesehen habe, wie meine Mama weint“, sagt Peter Sitter. Er nickt, hält inne. Der Tag, von dem er erzählt, ist bereits 83 Jahre her – trotzdem schmerzt ihn die Erinnerung, das merkt man ihm an. Es ist der 14. April 1942, als der damals siebenjährige Peter und seine Familie aus dem Schlaf gerissen werden: „Es waren mehrere Soldaten und zwei SS-Männer: ,Aufstehen, aufstehen, aufmachen!‘, hämmerten sie an die Tür.“