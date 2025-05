Trotz Rotstift: Heer auf großer Einkaufs-Tour

„Militär-Investitionen sind großer Wirtschaftsfaktor“

„Somit sind die Investitionen auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Österreich. Viele Beschaffungen stammen aus österreichischer Produktion, andere ermöglichen Industriekooperationen auch in anderen Bereichen“, so Tanner. Industriekooperationen stehen übrigens in der jetzigen Diktion für die früheren Gegengeschäfte.