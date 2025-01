Deutscher Kanzlerkandidat schießt scharf gegen ÖVP

„Emotionale“ Debatten über Blau-Schwarz bei EVP-Treffen

Beim EVP-Treffen in Berlin vor einigen Tagen seien die Koalitionsverhandlungen in Österreich „sehr emotional“ debattiert worden, berichtete der „Kurier“. Der EU-Abgeordnete Peter Liese (CDU) habe gar gesagt, die ÖVP „verkaufe ihre Seele“, so die Zeitung. Auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sei besorgt.