18-Jähriger bei schwerem Traktorunfall eingeklemmt

Ein fürchterlicher Unfall hat in der Nacht zum Donnerstag die Einsatzkräfte in Maria Neustift (Oberösterreich) auf Trab gehalten. Ein 18-Jähriger war mit seinem Traktor über eine Böschung in ein Bachbett gestürzt. Der Lenker wurde dabei im Gefährt eingeklemmt, musste von Feuerwehrleuten befreit werden.