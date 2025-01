Harry und Meghan zittern um Netflix-Millionen

Zu Beginn sah die Zusammenarbeit noch rosig aus, brachte die Dokuserie „Harry & Meghan“ der Plattform doch den bisher besten Start einer nicht fiktionalen Produktion mit 28,7 Millionen Haushalten, die alleine in den ersten vier Tagen zuschauten. Doch von da an ging es bergab. Die Serie „Heart of Invictus“ über Soldatenwettkämpfe, die Doku „Polo“ über den royalen Sport und „Live to Lead“ über beeindruckende Persönlichkeiten waren allesamt Flops. Eine Kinderserie namens „Pearl“ wurde gestrichen.