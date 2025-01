„Er schlug aus dem Nichts zu, ganz ohne Anlass“

Wegen Körperverletzung vorbestraft

„Die blauen Flecken an den Oberarmen könnten von mir sein. Sonst bekenne ich mich in allen Punkten nicht schuldig“, so der Mittdreißiger, der wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung vorbestraft ist. Ja, es habe Streit gegeben an jenem Abend im Juni 2021. „Das Cut auf der Lippe und die Kratzer auf dem Hals hatte sie aber erst, als sie am nächsten Tag von der Arbeit heimgekommen ist.“