So überlebten Christine und Eva in der Wildnis

Was für viele „Normalos“ nach einem Albtraum klingt, war für 14 junge Pfadfinder aus Braunau das größte Abenteuer ihres Lebens. 72 Stunden mussten die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren in Zweierteams in der schwedischen Wildnis überleben und dabei auch noch Aufgaben absolvieren.