Jugendliche sorgen im Internet für Aufsehen

Zu wahren Internetstars werden gerade 14 jugendliche Pfadfinder aus Braunau. Wie berichtet, wurden die Teenager jeweils in Zweierteams in der schwedischen Wildnis ausgesetzt und waren 72 Stunden auf sich alleine gestellt. Die Teenager im Alter von 13 bis 16 Jahren filmten das gesamte Abenteuer mit einer Action-Kamera. Dabei kamen mehr als 50 Stunden Videomaterial zusammen. Initiator Patrick Eichriedler bastelte aus dem Material zehn Folgen. Am 8. November wurde die erste Folge in der HTL Braunau gezeigt.