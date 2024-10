Jugendliche in schwedischer Wildnis ausgesetzt

Premiere am 8. November

Gefilmt haben sich die Jugendlichen mit einer Action-Kamera. „Es sind 50 Stunden Videomaterial zusammengekommen. Am Wochenende hab’ ich die dritte Folge fertig geschnitten,“ so Eichriedler. Am 8. November findet in der HTL Braunau die Filmpremiere statt. An diesem Tag wird auch die erste Folge auf YouTube erscheinen. Dann sehen die Teilnehmer auch, wie ihre Kollegen vorgegangen sind.