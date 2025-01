Kärntner sehen Chancen auf gute Pension schwinden

„Trotz der wirtschaftlichen Anspannungen investieren die Menschen pro Monat im Schnitt 250 Euro in ihre Vorsorge. 2024 war es etwas weniger“, sagt Kevin Müller, Bereichsleiter Privatkunden in der Kärntner Sparkasse. Damit sei das Maximum der Sparwilligkeit aber noch nicht ausgeschöpft. Denn im Zuge der Befragung gaben die Kärntner an, dass sie bis zu 302 Euro im Monat in die private Vorsorge investieren könnten.