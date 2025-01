Wo Wien mit seiner Versorgung glänzen kann

Lange OP-Wartezeiten, ausgebuchte Ordinationen und andere Probleme mehr sind nur eine Seite der Medaille: In anderen Bereichen kann Wien mit durchaus beeindruckenden Leistungen punkten, gleich vom Beginn der Rettungskette an: Wien hat nicht nur die einzige Berufsrettung Österreichs, sondern auch die mit Abstand am besten ausgebildeten Mitarbeiter: 94 Prozent sind ausgebildete Notfallsanitäter, während in anderen Bundesländern die Zehn-Prozent-Hürde nicht übersprungen wird. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.