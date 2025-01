Nächste Gefängnisstrafe für Klima-Aktivistin Windl

Die beiden Frauen wurden im Zuge der stark kritisierten Klimaproteste zu Geldstrafen verurteilt, die sie allerdings nicht begleichen konnten. „Deshalb müssen sie die kommenden Jahre jedes halbe Jahr für 6 Wochen in Haft, also 3 Monate pro Jahr“, teilte die Letzte Generation via Aussendung mit. Am 17. Jänner 2025 traten die beiden die Ersatzhaftstrafe im Polizeianhaltezentrum Klagenfurt an.