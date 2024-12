Klimagruppe Letzte Generation will Namen ändern

Neuer Name noch offen

Stattdessen will die Gruppe Hinrichs zufolge unter ihrem neuen Namen „Verbindungen herstellen“ und sich „auf die kommenden Krisen vorbereiten“. Es gehe um „gegenseitige Absicherung, um soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt“, sagte Hinrichs. Zudem sei es das Ziel der Aktivisten, „in kritischen Momenten Tausende Menschen auf die Straße zu bringen, die für ein friedliches, demokratisches System einstehen“. Wie der neue Name der Bewegung lauten soll, sagte Hinrichs nicht. Es gebe „konkrete Überlegungen dazu“.