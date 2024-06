Arrest für Aktivisten: Nun muss auch Windl in Haft

Während in Österreich fünf Aktivisten ihre Ersatzhaft absitzen, traten die deutschen Hungerstreikenden Wolfgang Metzler-Kick und Adrian Lack am Mittwoch in den trockenen Hungerstreik. Metzler Kick wurde am Dienstag kurzfristig ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand sei laut deutschen Medien. Ohne Wasser können Menschen ca. drei Tage überleben. „Und das alles nur, weil der deutsche Bundeskanzler nicht aussprechen kann, dass die Klimakatastrophe eine Bedrohung für die Gesellschaft ist“, so Fuisz.