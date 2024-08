Ende der Proteste: Letzte Generation löst sich auf

Letzte Generation: „Die Gesellschaft hat versagt“

Nun würden sie keine Perspektive für Erfolg mehr sehen. „Die Regierung glänzte in den letzten zwei Jahren mit kompletter Inkompetenz. Menschen aus der Bevölkerung haben sich für die fossile Verdrängung entschieden. Wir sehen ein, dass Österreich weiter in fossiler Ignoranz bleiben will und damit in Kauf nimmt, für den Tod von Milliarden von Menschen mitverantwortlich zu sein. Die Gesellschaft hat versagt. Uns macht das unendlich traurig“, erklärt die Gruppe ihren Rückzug.