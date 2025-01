Geoblocking bleibt trotz EU-Verordnung Problem

Österreich nicht speziell geprüft

Österreich zählte nicht zu den speziell geprüften Mitgliedstaaten, die österreichischen Behörden waren aber in Online-Befragungen einbezogen. Ihre Maßnahmen zur Förderung des Bewusstseins für Geoblocking und gegen Diskriminierung in den Medien wurden vom EU-Rechnungshof als gutes Beispiel genannt, und zwar auch schon vor dem Inkrafttreten der Geoblocking-Verordnung. Als Europäisches Verbraucherzentrum in Österreich fungiert der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Seine Website enthält einen eigenen Abschnitt zur Geoblocking, in dem die Inhalte der Geoblocking-Verordnung und ihre Ausnahmen, Diskriminierung bei Zahlungen und Möglichkeiten der Durchsetzung transparent dargestellt sind.